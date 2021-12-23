Путин о том, почему не берет Мишустина в тайгу: «Кто в лавке-то останется»

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23 декабря 2021, 16:24

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, почему во время поездок с министром обороны Сергеем Шойгу в сибирскую тайгу не зовет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то, помните, наверное, старый еврейский анекдот: "Кто в лавке-то останется? Кто работать будет?"» - высказал российский лидер в ходе Большой пресс-конференции.

Путин отметил, что глава правительства, на котором №лежит огромная нагрузка за положение в стране», тоже иногда отдыхает - как публично, так и нет. По словам главы государства, Мишустин предупреждает об этом и всегда остается на связи.

Напомним, что Владимир Путин часто выбирает для отдыха Сибирь. Так, в начале сентября президент провел короткий отпуск на природе вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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