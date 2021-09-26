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Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

, 17:59 Источник: Сайт Кремля

Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

На сайте Кремля в воскресенье опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири.  Президент провел короткий отпуск в тайне в начале сентября вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал показать отпускные снимки главы государства, и вот они появились на кремлевском ресурсе.

Путин и Шойгу гуляли,

Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

наблюдали за природой,

Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

рыбачили. Владимир Владимирович поймал щуку.

Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

Опубликованы фото Владимира Путина во время отпуска в Сибири

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