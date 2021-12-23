«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного мороза продлён в Москве и Подмосковье до субботы

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 09:25

фото: pixabay.com

В Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного мороза будет действовать до утра субботы, 25 декабря. Гидрометцентр России предупреждает, что погода опасна из-за очень низкой температуры воздуха.

По данным синоптиков, аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Период предупреждения - до 6:00 25 декабря, сообщает со ссылкой на Гидрометцентр России Агентство городских новостей «Москва».

В столичном регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра субботы, 25 декабря.

Врачи советуют в морозы правильно одеваться при выходе на улицу, не оставляя открытых мест.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости