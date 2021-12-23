«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного мороза продлён в Москве и Подмосковье до субботы
23 декабря 2021, 09:25
В Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного мороза будет действовать до утра субботы, 25 декабря. Гидрометцентр России предупреждает, что погода опасна из-за очень низкой температуры воздуха.
По данным синоптиков, аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
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