Врач Тяжельников рассказал, как правильно одеваться в сильные морозы

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22 декабря 2021, 07:14 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Чтобы без ущерба для здоровья пережить сильные морозы, которые пришли сейчас в столицу и многие другие регионы России, нужно правильно одеваться, не оставляя открытых мест. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Одно из важных правил — застегиваться, надевать шапку и перчатки до того, как вы вышли из теплого помещения. Это нужно, чтобы сохранить тепло.

«Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет. Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода. Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Также надежно нужно одевать и детей. Морозы – это не время для закаливания»,- рассказал Тяжельников.

Еще одна рекомендация — одежда должна быть многослойной и достаточно просторной.

«Надевайте 3-4 слоя одежды. Воздух между слоями создает дополнительную защиту. Например, белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло»,- советует врач.

Обувь выбирайте на толстой подошве. Желательно, чтобы она была на размер больше и можно было бы надеть теплые носки. При этом сапоги или ботинки не должны сдавливать ноги.

Ранее департамент образования и науки города Москвы сообщил, что школьники могут не посещать занятия при температуре ниже минус 25.

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