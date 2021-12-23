В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

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23 декабря 2021, 07:30 Источник: 1prime.ru

фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин. По данным ПФР, в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Повышение пенсионного возраста, возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, началось в России в 2019 году. Завершится переходный период в 2023 году.

В ПФР отметили, что для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, поскольку она оформляется с момента установления инвалидности.

В России с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ.

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