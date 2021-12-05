В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтруда

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5 декабря 2021, 22:03 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

В России с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ. Не секрет, что пенсионеры нередко берут кредиты, но оказываются не в состоянии их выплачивать.

По судебным листам могут производиться удержания из пенсии заёмщиков. Согласно новым правилам, с 1 января 2022 года удержания будут незамедлительно прекращены, если пенсионера признают банкротом.

Второй момент: если пенсионер не успел получить выплату при жизни, то на пенсию смогут претендовать его наследники. Наследники будет необходимо направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Адвокат Ольга Сулим рассказала, что начисленные в текущем месяце суммы пенсии, оставшиеся не полученными в связи со смертью пенсионера, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком, - пишет "Российская газета".

В течение трех рабочих дней ПФР должен, по заявлению наследников пенсионера, представить справку о недополученной им сумме пенсии.

С нового года пенсионерам предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, но в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В этом случае пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше положенного срока.

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