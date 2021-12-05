Аргументы Недели Общество 13+

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтруда

, 22:03 Источник: Российская газета

В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтруда
фото: pixabay.com

В России с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ. Не секрет, что пенсионеры нередко берут кредиты, но оказываются не в состоянии их выплачивать.

По судебным листам могут производиться удержания из пенсии заёмщиков. Согласно новым правилам, с 1 января 2022 года удержания будут незамедлительно прекращены, если пенсионера признают банкротом.

Второй момент: если пенсионер не успел получить выплату при жизни, то на пенсию смогут претендовать его наследники. Наследники будет необходимо направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Адвокат Ольга Сулим рассказала, что начисленные в текущем месяце суммы пенсии, оставшиеся не полученными в связи со смертью пенсионера, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком, - пишет "Российская газета".

В течение трех рабочих дней ПФР должен, по заявлению наследников пенсионера, представить справку о недополученной им сумме пенсии.

С нового года пенсионерам предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, но в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В этом случае пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше положенного срока.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Депутат Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы»

Депутат Белик заявил, что в Европе не будут учитывать мнение Украины о запуске «СП-2» из-за «морозной зимы»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о решении немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ. Он назвал это «издевательством над правилами Евросоюза».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

В мире