«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в получении взятки мэра Краснодара

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22 декабря 2021, 15:42 Источник: пресс-служба ЕР

Андрей Алексеенко, фото: krd.ru

Президиум краснодарского отделения «Единой России» приостановил членство в партии задержанного в среду, 22 декабря, мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Градоначальник подозревается в получении крупной взятки в виде ружья за 1,6 млн рублей.

«Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела»,- пояснили в ЕР.

Также в кабинете мэрии и дома у Алексеенко провели обыски. Возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков. Тогда он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

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