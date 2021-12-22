Суд предъявил обвинение в убийстве ректору КФУ Гафурову

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22 декабря 2021, 15:29 Источник: РИА Новости

судья, фото: pixels.com

Басманный суд Москвы предъявил обвинение в убийстве ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Задержанному накануне Гафурову вменяется преступление, предусмотренное пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 60-летнему ректору грозит от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что во вторник задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова. После допроса в Следственном комитете Казани его увезли в Москву.

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