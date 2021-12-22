Аргументы Недели → Криминал 13+

22 декабря 2021, 10:34 Источник: RT

Ильшат Гафуров (слева) во время визита президента Путина в Татарстан, Kremlin Pool/globallook.com

Во вторник задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. По одной из версий, задержание может быть связано с делом о заказном убийстве.

Как сообщает издание «Реальное время», ректора задержали во вторник. Допрос происходил в Следственном комитете Казани. После этого Гафурова увезли в Москву.

По одной из версий, причиной задержания могло стать дело о заказном убийстве. По другой, - оно связано с подозрением в коррупции с федеральными деньгами. В пресс-службе университета никаких подробностей сообщить не смогли. «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме», — заявили там.

Ранее по делу о коррупции, связанному с хищением денег, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования», арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко и ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Никто из них вину не признает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости