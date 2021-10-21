Ректора «Шанинки» на скорой доставили в реанимацию, врачи проводят Сергею Зуеву срочную операцию на сердце

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 17:12 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Врачи в четверг оперируют помещенного под домашний арест по обвинению в хищении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Адвокат ректора "Шанинки" Сергей Севрук рассказал, что Сергея Зуева доставили на скорой в реанимацию и врачи делают ему экстренную операцию на сердце в одной из больниц в Москве.

Юрист полагает, что после операции Зуева также переведут в реанимационную палату. Накануне о госпитализации Сергея Зуева сообщила его жена Елизавета Фокина.

Зуев проходит по уголовному делу, возбужденному по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из подозреваемых в мошенничестве вину не признает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости