Патриарх Кирилл опасается, что QR-коды могут привести к «невиданному» контролю за жизнью людей

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2021, 13:10 Источник: ТАСС

Патриарх Кирилл, Russian Government//globallook.com

РПЦ опасается, что QR-коды, введенные во время пандемии для идентификации переболевших и привитых граждан, открывают возможности для «невиданного прежде контроля за жизнью людей». Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

По словам патриарха, в связи с пандемией объем собираемых сведений о гражданах нарастает, и это открывает возможность «невиданного прежде контроля за жизнью людей». Так что многие россияне справедливо обеспокоены тем, что цифровизация приведет к «ограничению основных прав и свобод».

Патриарх надеется, что власти прислушаются к обеспокоенности людей. При этом он назвал греховными сеяние паники и рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о «печати антихриста».

«С удовлетворением отмечу, что по итогам первого чтения на прошлой неделе законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, выдаваемых в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции, было предложено исключение для посещения храмов. Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа»,- добавил патриарх.

Закон о введении QR-кодов в общественных местах в декабре принят Госдумой в первом чтении. Сейчас проект направлен на обсуждение в регионы и Совет Федерации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости