Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

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21 декабря 2021, 17:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 декабря, расширил полномочия полиции. Соответствующий закон ранее сегодня был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь сотрудники полиции в РФ получили право проникать в жилые и прочие помещения, на земельные участки и территории для задержания. Кроме того, им позволено оцеплять здания и территории.

Более того, полицейским разрешили представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, вскрывать при массовых беспорядках и ЧС автомобили в целях спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Из текста документа были исключены положения, которые освобождают стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также позволяют правоохранителям открывать огонь, если задерживаемый пытается приблизиться к ним.

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