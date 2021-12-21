Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2022 года материнского капитала по фактической инфляции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон, согласно которому с 1 февраля следующего года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.
Согласно тексту данного документа, размер маткапитала ежегодно должен будет пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за прошлый год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяет Правительство Российской Федерации.
В аналогичном порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы вышеуказанной выплаты.
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