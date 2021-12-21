Аргументы Недели Общество 13+

Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2022 года материнского капитала по фактической инфляции

, 16:48 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2022 года материнского капитала по фактической инфляции
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон, согласно которому с 1 февраля следующего года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Согласно тексту данного документа, размер маткапитала ежегодно должен будет пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за прошлый год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяет Правительство Российской Федерации.

В аналогичном порядке  будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы вышеуказанной выплаты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Виталий Мутко: ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ сделает ставки по ипотеке в 2022 году двузначными

Виталий Мутко: ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ сделает ставки по ипотеке в 2022 году двузначными

Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка сделает ставки по ипотеке в 2022 году двузначными.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество