Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2022 года материнского капитала по фактической инфляции

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21 декабря 2021, 16:48 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон, согласно которому с 1 февраля следующего года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Согласно тексту данного документа, размер маткапитала ежегодно должен будет пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за прошлый год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяет Правительство Российской Федерации.

В аналогичном порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы вышеуказанной выплаты.

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