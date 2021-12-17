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Материнский капитал предлагают разрешить потратить на приобретение земли под строительство дома

, 08:33 Источник: Известия

Материнский капитал предлагают разрешить потратить на приобретение земли под строительство дома
фото: pixabay.com

Правительству предложили разрешить использование материнского капитала для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С таким предложением в правительство обратились крупные риелторские компании, пишет газета «Известия».

В настоящее время маткапитал можно потратить только на покупку готовых частных домов и квартир.

Правительство направило обращение авторов инициативы на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов и Министерство строительства и ЖКХ. Предложение поддерживают члены общественного совета при Минстрое.

В  риелторских компаниях полагают, что инициатива поможет в развитии ИЖС, и это положительно скажется на доступности жилья для семей с детьми. Риелторы обратили внимание, что покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире.

По данным исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМа, сегодня 23 млн россиян хотели бы переехать из квартиры в собственный дом. Всего в частных домах сейчас живут 21,6 млн семей, а хотят жить — 45,4 млн.

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