Суд расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой без их присутствия

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21 декабря 2021, 14:17

фото: pixabay.com

Суд расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой без присутствия артиста и танцовщицы, матери его троих детей. Иск в суд на развод 16 ноября подала Анна Шаплыкова. Процесс был запланирован на 20 декабря.

Так и произошло. Брак Лепса и Шаплыковой в понедельник, 20 декабря, был официально расторгнут в судебном мировом участке №364 района Хамовники. В суде их не было, женщину представляли её адвокаты. Народный артист прислал в суд письмо, в котором согласился на развод.

"Решением судебного мирового участка №364 района Хамовники г. Москвы от 20 декабря 2021 года исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака", — говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Хамовнического суда Анны Локтевой.

Адвокат Шаплыковой Оксана Якимова отказалась отвечать на вопросы журналистов о разделе имущества Лепса и его уже бывшей жены.

У музыканта имеется недвижимость, участки земли и несколько элитных автомобилей. На Анну тоже записаны большая квартира и машины.

Лепс и Шаплыкова прожили в браке 20 лет. У них трое детей, две дочери и сын, двое - несовершеннолетние. Лепс болел перед разводом.

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