Мантуров: в России планируется произвести более тысячи самолётов до 2030 года
21 декабря 2021, 13:36Источник:
ТАСС
Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны построить более тысячи воздушных судов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил о планах авиастроителей на правительственном часе в Госдуме.
Министр заявил что в уходящем 2021 году "знаковым событием для отрасли стало утверждение программы государственного гражданского заказа".
По словам Мантурова, по магистральным самолетам, помимо развития проекта SSJ-100, со следующего года начнут передавать авиакомпаниям лайнер МС-21, и с 2023 г. - Ил-114.
Новый российский самолёт МС-21-300 15 декабря совершил первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.
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