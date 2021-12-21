Ректора «Шанинки» Сергея Зуева оставили под арестом, несмотря на слова Путина о том, что нет необходимости держать его за решеткой

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21 декабря 2021, 13:26 Источник: РБК

Сергей Зуев, msses.ru/globallook.com

Московский городской суд после рассмотрения ходатайств адвокатов ректора «Шанинки» Сергея Зуева об освобождении его из-под ареста, оставил прежней меру пресечения.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев арестован по уголовному делу о хищении денег, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». С момента ареста он перенес несколько операций, и в настоящее время находится в СИЗО.

10 декабря адвокаты Зуева подали ходатайства об освобождении его из-под ареста — после того, как президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека сказал о том, что необходимости держать Зуева в СИЗО нет.

«Что касается изменения меры пресечения тому человеку, о котором вы сказали, из «Шанинки», надо посмотреть. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — сказал президент.

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