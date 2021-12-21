Счетная палата разработала для чиновников курс русского языка, обучающий писать понятные документы

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21 декабря 2021, 12:40 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Счетная палата выложила на YouTube обучающий курс русского языка для госслужащих. Как считают в ведомстве, он поможет чиновникам писать документы, более понятные для населения, чем сейчас.

Курс состоит из 24 видеоуроков, построенных на конкретных примерах и материалах. Обучение рассчитано на 4 часа. Чиновникам, рекомендуют, например: использовать активные конструкции; избегать нагромождения отглагольных существительных; избегать канцеляризмов; выражать действие глаголом, а не словосочетанием.

«Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке»,- объяснил задачу проекта директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения впервые за 69 лет собирается обновить правила русского языка.

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