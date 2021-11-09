Минпросвещения собирается обновить правила русского языка

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9 ноября 2021, 18:47 Источник: РИА Новости

Министерство просвещения планирует до конца года доработать новый свод правил русского языка. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе говорится, что нынешние «Правила русской орфографии и пунктуации» действуют с 1956 года. С тех пор язык сильно изменился и «требует создания обновленного и упорядоченного общеобязательного свода правил правописания».

Новый свод правил упорядочит, например, написание многочисленных неологизмов.

«Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и мн. др.»,- говорится в документе.

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