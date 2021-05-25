Ученые Южного Урала рассказали, как пандемия повлияла на русский язык

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25 мая 2021, 14:06 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В обиходе появились слова, связанные с коронавирусом, и медицинские термины.

Сложно назвать сферу жизни, на которую бы не повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции. Филологи Челябинской области изучили, как события прошлого года отразились на языке. По словам старшего преподавателя кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета Алены Тезиной, постепенно в обиход вошло слово «ковид». Сначала оно писалось латинскими буквами, а теперь в языке практически прижились и само слово, и его производные, например, «ковидник», «постковидный». Также речь обычных людей пополнилась сугубо медицинскими терминами, такими как «сатурация», «карантин» и другими.

Также спикеры обсудили и другие изменения в языке. Так, заведующая кафедрой русского языка и литературы ЮУрГУ, профессор Татьяна Семьян подчеркнула, что специально защищать язык от различных влияний не стоит: они появляются и исчезают, а в языке остается только то, что нужно. Зато стоит уделять внимание его сохранению и изучению.

Методика преподавания языка тоже меняется. Как пояснила доцент кафедры русского языка и методики обучения русскому языку Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Галина Иваненко, современная школьная программа уделяет значительное внимание так называемой функциональной грамотности. Это значит, что дети изучают то, что пригодится им в будущем для выстраивания эффективной коммуникации.

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