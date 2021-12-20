Аналитик Пушкарев: в первом полугодии 2022 года валютные курсы могут вести себя спокойно

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20 декабря 2021, 20:41 Источник: Свободная пресса

рубли, фото: pixels.com

Аналитик Петр Пушкарев рассказал, что будет с доходами россиян в 2022 году. По его словам, в наступающем году рубль совсем не обязательно ждут новые встряски и волны ослабления.

«Если не будет геополитически-санкционных и вирусных форс-мажоров, то валютные курсы могут вести себя даже спокойнее. Особенно в первом полугодии, когда биржевые котировки нефти и металлов могут легко получить инфляционный „пинок“, но уже по-настоящему высоко вверх»,- цитирует его слова «СП».

Также Пушкарев напомнил, что экспортный характер наполнения бюджета никто не отменял. Он считает, что этот процесс способен породить даже своего рода избыток валютных поступлений на рынок, кроме того, подгоняемый привлекательными ставками процентов на бумаги российского госдолга. Эксперт добавил, что выплаты по ним уже превышают 8,5% для 10-летних бумаг и 9% годовых для 6-месячных займов.

«… если не будет в ходу страшилок в духе отключения России от SWIFT и санкций „за Украину“, вряд ли возникнет повод и для мощного оттока капитала из рублевых финансовых инструментов»,- продолжил экономист.

При этом он не исключает, что эти закономерности касаются лишь финансовой сферы, «давно существующей отдельно от реалий экономики». Пушкарев уверен, что люди тратят накопления или приобретают меньшее количество товаров за большие деньги, «поэтому нет оснований надеяться, будто этот грустный расклад изменится к лучшему и в новом году». Аналитик объяснил, что высокая ключевая ставка сделала кредитные деньги еще менее доступными, и более дорогими для бизнеса, и это ни в какой мере не поможет сдержать инфляцию.

«Все компоненты завышенной себестоимости потом переносятся на конечного покупателя в магазине, так как больше окупить рентабельность производства просто некому. Если не будет специальных субсидий, выделение которых окажется завязано на увеличение фонда оплаты труда и на цели развития, то, увы, доходы неизбежно продолжат отставать от темпов роста цен»,- резюмировал он.

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