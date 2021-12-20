Зампред Банка России Ольга Скоробогатова: SWIFT не делала никаких заявлений о намерениях исключить Россию из системы

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20 декабря 2021, 16:01 Источник: РИА Новости

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Международная система SWIFT никогда не заявляла о намерениях исключить Россию. Подобный шаг был бы невыгоден никому из ее участников. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«SWIFT - это кооператив, там участвуют больше 100 стран, никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны»,- сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность отключения России от SWIFT в рамках антироссийских санкций.

В воскресенье журнал The Economist высказал мнение, что отключение России от международной системы платежей SWIFT не только не сломит ее, но и навредит самим странам Запада, призывающим к этой мере.

«Банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Система передачи финансовых сообщений), российский аналог SWIFT», – написал журнал.

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