Московским школьникам объяснили, что при температуре ниже минус 25 градусов они могут не ходить на уроки

Департамент образования и науки города Москвы сообщил, что школьники могут не посещать занятия при температуре ниже минус 25. Согласно прогнозу погоды, «самым холодным днем» текущей недели станет 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.
«Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники - если до минус 31 градуса и ниже. В ведомстве добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в штатном режиме и обеспечат оптимальный температурный режим в помещениях.
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