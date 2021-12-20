Московским школьникам объяснили, что при температуре ниже минус 25 градусов они могут не ходить на уроки

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20 декабря 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

снег в Москве, фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Департамент образования и науки города Москвы сообщил, что школьники могут не посещать занятия при температуре ниже минус 25. Согласно прогнозу погоды, «самым холодным днем» текущей недели станет 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.

«Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники - если до минус 31 градуса и ниже. В ведомстве добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в штатном режиме и обеспечат оптимальный температурный режим в помещениях.

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