Метеоролог Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Москве с 20 декабря

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16 декабря 2021, 08:05 Источник: ТАСС

снег в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам аномальное похолодание с понедельника, 20 декабря. По его словам, температура воздуха понизится до 17-21 градуса мороза.

Вильфанд пояснил, что кардинальные изменения в погоде связаны с тем, что «циклонище», который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять.

«Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется»,- продолжил эксперт.

Метеоролог добавил, что 21 декабря погода станет «по-настоящему холодной». Согласно прогнозу, температура будет минус 16-21 градус ночью, а днем - минус 12-17 градусов. По предварительным расчетам, в среду, 22 декабря, повышения температуры ожидать не стоит.

Синоптик отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы.

Ранее сообщалось, что 15 декабря на сайте Gismeteo появилась информация о том, что температура воздуха в Москве 22 декабря опустится до минус 31 градуса.

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