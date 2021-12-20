ЦБ предложил ограничить размер спецвклада для малообеспеченных россиян

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20 декабря 2021, 15:41 Источник: РБК

ЦБ РФ, фото: ALEXEY BYCHKOV/globallookpress.com

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Речь идет о спецвкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции»,- пояснил он.

Отмечается, что специальный депозит смогут открыть россияне, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Согласно новым правилам, у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей.

Также ЦБ планирует начислять россиянам с низкими доходами проценты на остаток по карте «Мир» чуть ниже ключевой ставки, добавил Чистюхин. По его словам, в рамках «коробочного» продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россиян с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей обяжут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей.

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