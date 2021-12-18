В 2022 году не облагаемый налогом доход россиян по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

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18 декабря 2021, 12:16 Источник: РИА Новости

калькулятор, фото: pixels.com

В 2022 году россиян с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей обяжут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Внести данную сумму необходимо до 1 декабря следующего года на основе уведомлений, направленных за 2021 г.

С 1 января 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13%. При этом под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Сумма рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк России повысил ключевую ставку до 8,5%.

В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров рассматривал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов.

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