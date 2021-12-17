Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривал варианты повышения ключевой ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов

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17 декабря 2021, 15:43 Источник: ТАСС

председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 17 декабря, что совет директоров ЦБ рассматривал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов.

Ранее сегодня Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта. В ЦБ подчеркнули, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 8,5% годовых.

Эльвира Набиуллина уточнила, что в рамках сегодняшнего заседания рассматривалось повышение ключевой ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов, а другие варианты не обсуждались.

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