Набиуллина сообщила, что ЦБ рассматривал варианты повышения ключевой ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов

Председатель Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 17 декабря, что совет директоров ЦБ рассматривал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов.
Ранее сегодня Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта. В ЦБ подчеркнули, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 8,5% годовых.
Эльвира Набиуллина уточнила, что в рамках сегодняшнего заседания рассматривалось повышение ключевой ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов, а другие варианты не обсуждались.
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