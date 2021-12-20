Сын Павла Астахова отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

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20 декабря 2021, 14:44 Источник: Коммерсантъ

Павел Астахов с сыном, Gennadii Usoev/globallook.com

Сын известного московского адвоката, телеведущего и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон отправлен под домашний арест на два месяца. Он подозревается в мошенничестве в особо крупом размере.

«Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком до 18 февраля 2022 года»,— говорится в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Следствие обвиняет Антона Астахова в том, что он и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконно получили контроль над одной из компаний. После этого партнеры оформили на компанию кредиты в несколько миллиардов рублей. Кроме этого, Астахов-младший подозревается в незаконном возврате налога на добавленную стоимость в размере 130 млн руб.

Партнер Антона Астахова успел, по некоторым данным, покинуть Россию.

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