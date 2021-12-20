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Путин заявил, что в 2021 году в России предотвратили 32 теракта

, 07:07 Источник: Звезда

Путин заявил, что в 2021 году в России предотвратили 32 теракта
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что за одиннадцать месяцев 2021 года в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в частности, 32 теракта.

Глава государства в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности заявил, что их главной задачей является жесткая и бескомпромиссная борьба с терроризмом. По словам Владимира Путина, за последние годы в этой сфере есть значительные успехи.

Президент России уточнил, что в стране удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы – за минувшие одиннадцать лет было предотвращено более двухсот терактов. Путин отметил, что следует и дальше действовать наступательно и эффективно.

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