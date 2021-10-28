ФСБ ликвидировала боевика, планировавшего теракт в Мурманской области

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28 октября 2021, 10:44 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонника «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), планировавшего теракты на военных объектах в Мурманской области.

«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона»,- пояснили в ведомстве.

Злоумышленника попытались задержать, когда он доставал самодельную бомбу из тайника на окраине Кандалакши. Однако тот начал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнем. В результате происшествия пострадавших среди гражданских и силовиков нет.

В ходе обысков у террориста изъяли готовую к применению бомбу, компоненты для еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи.

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