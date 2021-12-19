В МЧС сообщили, почему не работает медслужба отряда «Центроспас»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2021, 17:36

EMERCOM of Russia, фото: globallookpress.com

Медицинская служба отряда «Центроспас» МЧС России перестала работать из-за нехватки кадров. Врио главы МЧС Александр Чуприян раскрыл в интервью РБК, что отряд потерял немало квалифицированных медиков из-за их несогласия принять жесткую позицию руководства отряда относительно коммерциализации «Центроспаса» и необходимости оказывать платные услуги по спасению людей.

Как уточнил Чуприян, многие спасатели, даже международного класса, были уволены, из-за нехватки компетентных кадров заблокирована работа медслужбы.

Источник ТАСС в «Центроспасе» ранее сообщал, что с момента издания приказа о ликвидации отряда из него ушли 117 человек, были уволены 32 человека. Уход еще 48 сотрудников планировался с января 2022 года.

Медицинская служба перестала участвовать в санитарных эвакуациях, а уникальный аэромобильный госпиталь может лишиться места в тройке глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Врио главы МЧС Александр Чуприян назвал реформирование отряда «Центроспас» «подрывом духа спасателей». Чуприян высказался против расформирования и коммерциализации «Центроспаса».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости