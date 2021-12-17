Врио главы МЧС Александр Чуприян высказался против реформы «Центроспаса»

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17 декабря 2021, 08:11

Александр Чуприян, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Врио главы МЧС Александр Чуприян назвал реформирование отряда «Центроспас» «подрывом духа спасателей». Чуприян высказался против расформирования и коммерциализации «Центроспаса». «Спасать человеческую жизнь и при этом всё время думать о том, во сколько, какой счет вам предъявят, это неприемлемо», — заявил врио главы МЧС.

По данным РБК, реформа подразделения предполагала ликвидацию ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России».

Планировалось, что новое подразделение помимо госзадания будет выполнять коммерческие услуги. В октябре 2021 года Чуприян приостановил действие реформы.

По мнению главного спасателя страны, перевод одного из ключевых подразделений МЧС на коммерческие рельсы «это не просто подрыв нашей философии, это подрыв духа спасателей».

Глава ведомства отметил, что, предполагалось - «спасатели будут оказывать услугу по спасению и отправлять людей в кассу». Чуприян подчеркнул, что это противоречит философии МЧС.

По мнению Чуприяна, в МЧС есть подразделения, которые могут оказывать коммерческие услуги, например, авиация. По словам министра, можно коммерциализировать грузовые авиаперевозки, а вырученные средства использовать для поддержки боеготовности МЧС.

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