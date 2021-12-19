Дмитрий Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в администрации президента

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2021, 16:24

Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» поделился, что среди сотрудников администрации президента есть потери от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Пескова, печальные новости появляются. «Люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники»,- рассказал пресс-секретарь президента России о ситуации с COVID-19 в Кремле.

Песков отметил, что в администрации президента России производство непрерывное, во все локдауны сотрудники выходят на работу, хотя часть работников стараются переводить на дистанционную работу.

Пресс-секретарь раскрыл, что в администрации главы государства работает много молодых людей, и кто-то из них не хочет вакцинироваться. Как сказал Песков, их убеждают, они видят тяжело болеющих.

Он назвал отказывающихся от прививки людей и агитирующих других не вакцинироваться «опасными дураками»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости