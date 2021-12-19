Врач Марьяна Лысенко — антипрививочникам: умереть или заработать бесплодие действительно можно, но не от вакцины, а от COVID-19

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19 декабря 2021, 16:25 Источник: РИА Новости

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, с какими последствиями перенесенного COVID-19 приходится сталкиваться людям, и попросила не верить слухам о летальных исходах и бесплодии после вакцинации.

«У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или каким-то сгнившим», – рассказала Лысенко в фильме «Опасный вирус. Второй год», показанный в воскресенье на телеканале «Россия-1».

По ее словам, некоторые пациенты — причем, как мужчины, так и женщины - после болезни полностью облысели. Врач также назвала ложными слухи о том, что от вакцины против коронавируса можно умереть или заработать бесплодие.

«Это все да, есть, только это есть от коронавируса. И бесплодие есть, и потеря слуха, и извращение вообще качества жизни», — заявила врач.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» обеспечат надежную защиту от омикрон-штамма.

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