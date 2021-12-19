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Миллиардер Роман Абрамович приобрел самый дорогой в России частный самолет

, 14:56 Источник: Forbes

Миллиардер Роман Абрамович приобрел самый дорогой в России частный самолет
Boeing 787-8 Dreamliner, Rüdiger Wölk/globallook.com

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самого дорого в нашей стране частного джета Boeing 787-8 Dreamliner. Его стоимость оценивается в 350 млн долларов.

Как сообщает Forbes, это достаточно редкий самолет: их всего 250 в мире, а в России до настоящего времени не было вообще. Для личных нужд, как пишет издание, такие большие самолеты используют крайне редко.

Dreamliner, купленный Абрамовичем, был построен в июне 2015 года для частной швейцарской авиакомпании Privateair, но сделка в результате не состоялась. В 2019 году самолет начали переоборудовать в соответствии с запросами Абрамовича. 18 декабря авиалайнер прилетел из Базеля, где проводили его оснащение, в Москву.

Самолет бизнесмена рассчитан на 50 пассажиров, дальность его полета составляет 18 418 км.

Ранее сообщалось, что Абрамович получил португальский паспорт. Миллиардер натурализовался по закону о гражданстве этой страны, указав себя потомком сефардских евреев.

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