В России за сутки выявлено 27 967 случаев заражения коронавирусом, умерли 1023 человека

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19 декабря 2021, 11:44 Источник: Стопкоронавирус.рф

Скорая помощь, Aleksander Polyakov/globallook.com

В России за сутки заразились коронавирусом 27 967 человек. Зафиксировано 1023 летальных исхода. Данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным за два месяца. Больше всего летальных исходов — 81 — зарегистрировано в Москве. В Санкт-Петербурге умерли 67 человек, в Подмосковье - 55, в Красноярском крае - 37, в Воронежской и Волгоградской областях - по 36.

По данным оперштаба, всего за время пандемии от коронавируса в России скончались 297 203 человека. Число заразившихся за время пандемии составило 10 214 790 человек. Доля выписанных пациентов возросла до 88% от общего числа заразившихся.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 58,2%.

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