Голикова оценила коллективный иммунитет к коронавирусу в России в 58,2%

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17 декабря 2021, 17:23 Источник: стопкоронавирус.рф

пункт вакцинации, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вечером в пятницу, 17 декабря, заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории страны в настоящий момент составляет 58,2%.

Слова Татьяны Голиковой передал сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Напомним, 13 декабря вице-премьер сообщила о росте иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян. По состоянию на вышеуказанную дату этот показатель составлял 55,8%. За три дня до этого уровень коллективного иммунитета в РФ был 55,7%.

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