Британский врач Хан: обильное ночное потоотделение может быть симптомом заражения омикрон-штаммом

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19 декабря 2021, 10:24 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Обильное ночное потоотделение может говорить о том, что человек заражен омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказал преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании, терапевт Амир Хан.

В Великобритании сейчас наблюдается небывалая вспышка коронавируса — ежедневно заболевает более 90 тысяч человек. Из них более чем у 10 тысяч выявляется омикрон-штамм.

Говоря о характерном для этого штамма симптоме, Хан ссылается не только на британских медиков, но и врачей из ЮАР, где впервые был выявлен омикрон-штамм. По их словам, после заражения им многие пациенты жалуются на обильное потоотделение во время сна.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», – пояснил Амир Хан.

Среди других симптомов заражения "омикроном" врачи называют головную боль, першение в горле, насморк, потерю аппетита, быструю утомляемость, когнитивную дисфункцию.

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