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Daily Express: потеря аппетита названа одним из симптомов заражения омикрон-штаммом

, 18:53 Источник: ТАСС

Daily Express: потеря аппетита названа одним из симптомов заражения омикрон-штаммом
Омикрон-штамм, CHRISTIAN OHDE/globallook.com

Одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса можно считать потерю аппетита. Об этом сообщает британская  Daily Express со ссылкой на результаты исследования аналитиков медицинской компании ZOE и Королевского колледжа Лондона.

Как утверждают авторы исследования, другие наиболее  распространенные признаки заражения омикрон-штаммом — насморк, головная боль, быстрая утомляемость, першение в горле. При этом такой «классический» симптом более ранних разновидностей COVID-19, как потеря обоняния, отмечает лишь половина пациентов, у которых обнаружен «омикрон». Зраженные этим штаммом также меньше жалуются на повышенную температуру и кашель.

К необычным симптомам «омикрона» ученые отнесли кроме потери аппетита еще и когнитивную дисфункцию, проявляющуюся в ухудшении концентрации внимания, ослаблении памяти.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что, согласно предварительному исследованию, вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить от заражения омикрон-штаммом. 

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