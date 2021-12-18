Daily Express: потеря аппетита названа одним из симптомов заражения омикрон-штаммом

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18 декабря 2021, 18:53 Источник: ТАСС

Омикрон-штамм, CHRISTIAN OHDE/globallook.com

Одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса можно считать потерю аппетита. Об этом сообщает британская Daily Express со ссылкой на результаты исследования аналитиков медицинской компании ZOE и Королевского колледжа Лондона.

Как утверждают авторы исследования, другие наиболее распространенные признаки заражения омикрон-штаммом — насморк, головная боль, быстрая утомляемость, першение в горле. При этом такой «классический» симптом более ранних разновидностей COVID-19, как потеря обоняния, отмечает лишь половина пациентов, у которых обнаружен «омикрон». Зраженные этим штаммом также меньше жалуются на повышенную температуру и кашель.

К необычным симптомам «омикрона» ученые отнесли кроме потери аппетита еще и когнитивную дисфункцию, проявляющуюся в ухудшении концентрации внимания, ослаблении памяти.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что, согласно предварительному исследованию, вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить от заражения омикрон-штаммом.

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