Avia.pro: в 50 километрах от границ Украины пролетел российский самолет управления войсками на случай ядерного конфликта

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19 декабря 2021, 07:36 Источник: Avia.pro

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

В 50 километрах от украинских государственных рубежей пролетел российский самолет управления войсками на случай ядерного конфликта. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в 50 километрах от границ Украины пролетел Ил-96-300ПУ, который предназначен для управления Вооруженными силами в случае ядерной войны. В процитированном материале отмечается, что борт сделал не менее восьми кругов на участке между городами Лиски и Валуйки.

Авторы сайта предположили, что с помощью полета Ил-96-300ПУ Москва «послала Киеву очень четкий сигнал — отказаться от опасных провокаций, которые создают угрозу российской стороне».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы Народной милиции непризнанной ЛНР уничтожили двух украинских военных в ходе ответной атаки.

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