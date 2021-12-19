Avia.pro: в 50 километрах от границ Украины пролетел российский самолет управления войсками на случай ядерного конфликта

В 50 километрах от украинских государственных рубежей пролетел российский самолет управления войсками на случай ядерного конфликта. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в 50 километрах от границ Украины пролетел Ил-96-300ПУ, который предназначен для управления Вооруженными силами в случае ядерной войны. В процитированном материале отмечается, что борт сделал не менее восьми кругов на участке между городами Лиски и Валуйки.
Авторы сайта предположили, что с помощью полета Ил-96-300ПУ Москва «послала Киеву очень четкий сигнал — отказаться от опасных провокаций, которые создают угрозу российской стороне».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы Народной милиции непризнанной ЛНР уничтожили двух украинских военных в ходе ответной атаки.
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