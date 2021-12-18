Парламент Татарстана внесет в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах «детям войны»

Парламент Татарстана готовит законопроект о введении ежемесячных пособий для «детей войны». Об этом рассказал депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев.
По мнению депутата, размер выплат должен составлять не меньше 30% величины прожиточного минимума. В категорию «дети Великой отечественной войны» должны попасть россияне, родившиеся в 1928 по 1945 годы. По словам Шарафиева, парламент Республики Татарстан сейчас дорабатывает проект и намерен внести его на рассмотрение Госдумы в начале 2022 года.
Ранее стало известно, что лидер справедливороссов Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии.
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