Сенатор Варфоломеев назвал «полезной» идею «новогодней социальной корзины» для ряда семей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал предложение депутата ГД Виталия Милонова учредить «новогоднюю социальную корзину» для семей с денежными трудностями.
«Против этой инициативы не будешь, потому что на самом деле люди попадают в разные сложные ситуации. В принципе, я не против такой помощи. Возможно, что это действительно будет полезно»,- высказал он RT.
При этом Варфоломеев призвал российские власти больше работать над тем, чтобы люди меньше нуждались в подобных инициативах. По его словам, качество жизни в РФ и уровень достатка семей должны быть такими высокими, чтобы подобного рода предложения были просто подарками, а не преференциями.
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