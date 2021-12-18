Сенатор Варфоломеев назвал «полезной» идею «новогодней социальной корзины» для ряда семей

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18 декабря 2021, 13:29 Источник: RT

подарок, фото: pixels.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал предложение депутата ГД Виталия Милонова учредить «новогоднюю социальную корзину» для семей с денежными трудностями.

«Против этой инициативы не будешь, потому что на самом деле люди попадают в разные сложные ситуации. В принципе, я не против такой помощи. Возможно, что это действительно будет полезно»,- высказал он RT.

При этом Варфоломеев призвал российские власти больше работать над тем, чтобы люди меньше нуждались в подобных инициативах. По его словам, качество жизни в РФ и уровень достатка семей должны быть такими высокими, чтобы подобного рода предложения были просто подарками, а не преференциями.

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