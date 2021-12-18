Депутат Бессараб поддержала идею о «новогодней социальной корзине» для малоимущих семей

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18 декабря 2021, 11:38 Источник: RT

подарок, фото: pixels.com

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение своего коллеги Виталия Милонова учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, которые испытывают финансовые трудности.

Бессараб назвала эту инициативу «очень доброй и хорошей». Депутат полностью поддерживает предложение Милонова. По ее словам, достаточно много семей, даже получая пособия от государства, всё равно не могут выделить специальные средства для подарков или новогоднего стола. Политик уверена, что такая помощь была бы «уместной и в духе Нового года».

«Подарить кому-то подарок, пусть даже это будет новогодний набор продуктов с небольшой ёлочкой и посещением театра - это маленькое новогоднее чудо»,- продолжила она в беседе с RT.

Ранее Милонов предложил вручать малоимущим семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки.

Ранее Бессараб перечислила все выплаты, которые россияне получат к Новому году. Депутат подчеркнула, что денежные средства на выплаты уже заложены в бюджет и производятся перед праздниками.

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