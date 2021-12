Билли Айлиш исполнилось 20 лет: творческий путь кумира молодежи

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2021, 12:10 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. Ей исполняется 20 лет.



Билли Айлиш родилась в Хайленд-Парке в Лос-Анджелес, в семье Мэгги Бэрд и Патрика О’Коннелла. Её родители работают в индустрии развлечений. Айлиш имеет ирландские и шотландские корни. В возрасте 11 лет Айлиш начала писать песни, идя по стопам её старшего брата, в то время имевшего собственную группу. Айлиш и её брат Финнеас учились на дому, потому что их родители хотели проводить с ними больше времени, а также предоставить свободу в реализации своих интересов. Их родители поощряли их в самовыражении и исследовании всего, чего они хотели, включая искусство, танцы и актёрское мастерство. Она написала свою первую «настоящую» песню в возрасте двенадцати лет для урока сочинения песен, который вела её мать.



В 2015 году 13-летняя Билли начала работать над песнями вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом, который уже несколько лет писал и продюсировал песни и имел свою собственную группу. Первые песни, которые они записали вместе, назывались «She’s Broken» и «Fingers Crossed». 23 июня 2016 года Айлиш и Финнеас выпустили «Six Feet Under» через SoundCloud в качестве её второго сингла.



14 января 2017 года Айлиш выпустила EP с четырьмя ремиксами Astronomyy, Blackbear, Goldhouse и Careful Clay для «Ocean Eyes» и выпустила ещё один EP для «Six Feet Under» с ремиксами Blu J, Gazzo, Jerry Folk и Aire Atlantica. После успеха ремиксов «Ocean Eyes», Айлиш выпустила «Bellyache» 24 февраля 2017 года, а музыкальное видео на эту песню было выпущено 22 марта 2017 года и было снято режиссёрами Майлзом и Эйджеем.



В феврале 2018 года Билли отправилась в свой второй концертный тур Where’s My Mind Tour, который завершился в апреле 2018 года. «Bitches Broken Hearts» был переиздан по всему миру 30 марта 2018 года. Билли познакомилась с американским певцом Khalid и записала с ним сингл «Lovely», который был выпущен 19 апреля 2018 года, позже она выпустила «You Should See Me in a Crown» в июле 2018 года, а в июле того же года Айлиш выступила на фестивале Mo Pop Festiva.



29 марта 2019 года Билли Айлиш выпустила свой первый студийный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Альбом дебютировал на вершине Billboard 200, а также в британском чарте альбомов. Айлиш стала первой исполнительницей, родившейся в 2000-х годах, у которой альбом занял первую строчку в чартах Соединенных Штатов, и самой молодой женщиной, когда-либо имевшей альбом номер один в чартах Великобритании.



В 2020 году она стала самым молодым человеком, попавшим в список Forbes Celebrity 100, с доходом в 53 миллиона долларов.

29 апреля 2021 года Айлиш выпустила третий сингл из грядущего альбома под названием «Your Power». Релиз сопровождался музыкальным видео, срежиссированным самой певицей.



Билли заявляла, что у неё синдром Туретта, синестезия, и что она испытала депрессию. Это включало инцидент, когда она планировала самоубийство, от которого, по её словам, остановил её друг, рэпер XXXTentacion.

Айлиш встречалась с рэпером Брэндоном Адамсом, который известен под сценическим псевдонимом 7:AMP. Они расстались в начале 2020 года.

