NI: Россия провела учения с условным уничтожением корабля в Черном море в ответ на инцидент с украинским судном «Донбасс»

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18 декабря 2021, 12:25 Источник: «ПолитРоссия»

Береговой ракетный комплекс «Бастион», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация провела учения с условным уничтожением корабля в Черном море в ответ на инцидент с украинским судном «Донбасс». На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что недавно Черноморский флот РФ организовал учения, в ходе которых был условно уничтожен корабль с группой диверсантов на борту. К маневрам привлекли около двухсот военных, сторожевой корабль «Ладный», истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также береговые ракетные комплексы «Бастион».

Американское издание отмечает, что данная тренировка стала ответом Москвы на инцидент с украинским судном «Донбасс». Утром 9 декабря оно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива, не отвечая на запросы российской стороны. «Донбасс» не нарушил границ РФ, поскольку через некоторое время лег на обратный курс.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Виктор Баранец назвал «идеальным оружием» гиперзвуковую ракету «Циркон».

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