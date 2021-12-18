В России за сутки выявили более 27,4 тысячи случаев коронавируса
18 декабря 2021, 11:51
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достиг 10 186 823. Темп прироста по стане составляет 0,27%.
«За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек»,- пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 2283, Санкт-Петербурге – 1997, Московской области – 1683, Краснодарском крае – 749 и Красноярском крае – 655.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории РФ в настоящий момент составляет 58,2%.
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