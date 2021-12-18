Челябинского депутата Аракеляна отпустили из-под домашнего ареста

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18 декабря 2021, 11:03 Анна Семенова

Арман Аракелян отпущен из-под домашнего ареста. Фото: страница Армана Аракеляна в соцсетях

Суд смягчил меру наказания для члена партии КПРФ, обвиняемого в даче взятки.

Депутата ЗСО Армана Аракеляна арестовали в марте этого года. Его подозревают в даче крупной взятки представителю Росавтодора. Аракелян, по версии следствия, привез в надзорный орган оргтехнику на сумму более 185 тысяч рублей, а взамен попросил закрыть глаза на нарушения при приеме ремонта федеральной трассы, которым занималась его фирма.

Изначально суд отправил задержанного в СИЗО. Однако в конце марта состоялось рассмотрение апелляции, на котором за депутата вступились его коллеги. Так как вину свою Аракелян полностью признал, а дома от него зависят трое детей, судья отпустил его под домашний арест.

И вот вчера, 17 декабря, стало известно о том, что мера пресечения для депутата была вновь смягчена. Центральный районный суд Челябинска постановил заменить домашний арест запретом на определенные действия. Теперь Аракелян может спокойно передвигаться , но по первому вызову следователя обязан явиться в течение суток.

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