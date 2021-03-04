Челябинский депутат и бизнесмен задержан по делу о взятке

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4 марта 2021, 12:46 Елена Казакова

Арман Аракелян дает показания в следственном комитете. Фото: vk.com/armanarakelyan

Представитель фракции КПРФ Арман Аракелян вызван в следственный комитет

В Челябинске что ни день, то громкое задержание. Вчера город обсуждал, за что могли доставить на допрос директора аэропорта, сегодня под прицелом – бизнесмен и депутат от фракции КПРФ Арман Аракелян.

Коллеги по заксобранию утверждают, что с депутатской деятельностью сегодняшнее задержание никак не связано. Дело в том, что Аракелян является также владельцем дорожной компании «Дорстройгрупп», которая пару месяцев назад выиграла несколько крупных контрактов. Например, по строительству дорог, прилегающих к жилому комплексу «Ньютон» (100 миллионов рублей). Также контора депутата должна выполнить дорожные работы на северо-западе Челябинска ( на 85, 76 и 188 миллионов рублей).

По данным сайта ЧелябинскСегодня, Аракелян задержан как подозреваемый по делу о даче взятки сотрудникам организации, которая контролирует проведение дорожных работ. Следственный комитет считает, что сумма более 185 тысяч рублей была передана в виде оргтехники в 2019 году. Взамен ревизоры должны были «не заметить» нарушения, допущенные при ремонте федеральной трассы.



В официальной информации следственного комитета говорится о том, что уголовное дело возбуждено в отношении пяти человек. Статьи звучат следующие: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».