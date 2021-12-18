Тринадцать человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области

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18 декабря 2021, 09:59 Источник: ТАСС

машина скорой помощи, фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Двенадцать детей и водитель госпитализированы в больницу после аварии с микроавтобусом и лесовозом на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Всего в салоне транспортного средства находились 14 человек, об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе МВД.

В лечебное учреждение доставлены водитель Mercedes 1974 года рождения и дети от 9 до 14 лет.

«По предварительным данным, тяжелых травм нет. Две девочки с сотрясением мозга медициной катастроф направлены в Ярославль, остальные проходят лечение в Ростовской ЦРБ»,- уточнили в ЕДДС Ростовского района.

Ранее сообщалось, что около 05.50 автобус с ехавшими на соревнование детьми попал в аварию. Причиной стал «КамАЗ», у которого рассыплись бревна.

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