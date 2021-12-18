Аргументы Недели Общество 13+

Тринадцать человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области

, 09:59 Источник: ТАСС

Тринадцать человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области
машина скорой помощи, фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Двенадцать детей и водитель госпитализированы в больницу после аварии с микроавтобусом и лесовозом на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Всего в салоне транспортного средства находились 14 человек, об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе МВД.

В лечебное учреждение доставлены водитель Mercedes 1974 года рождения и дети от 9 до 14 лет.

«По предварительным данным, тяжелых травм нет. Две девочки с сотрясением мозга медициной катастроф направлены в Ярославль, остальные проходят лечение в Ростовской ЦРБ»,- уточнили в ЕДДС Ростовского района.

Ранее сообщалось, что около 05.50 автобус с ехавшими на соревнование детьми попал в аварию. Причиной стал «КамАЗ», у которого рассыплись бревна. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Порошенко отправился в дипломатическое турне после вызова на допрос

Порошенко отправился в дипломатическое турне после вызова на допрос

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну после попытки Государственного бюро расследований вручить ему в пятницу повестку по делу о закупке угля из Донбасса. В партии «Европейская солидарность» уточнили, что политик отправился в заранее запланированное дипломатическое турне.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью