Автобус с детьми попал в аварию под Ярославлем

В субботу, 18 декабря, на 193-м километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославкой области автобус с ехавшими на соревнования в подмосковный Солнечногорск детьми попал в аварию. Об этом сообщила представитель регионального МВД.
Собеседник пояснила, что причиной ДТП стал ехавший перед автобусом КАМАЗа, у которого отцепился прицеп и рассыпались бревна. Автобус опрокинулся. В результате происшествия 12 детей и водителя доставили в больницу. По ее словам, пострадавших осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.
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